Imperia, strage di multe in via XXV Aprile: è avvenuto nei parcheggi della zona disco

Imperia. Brutta sorpresa per chi stamattina aveva posteggiato la propria auto in via XXV Aprile a Oneglia in zona disco.

I vigili urbani, infatti, hanno messo a segno un vero e proprio raid multando tutti coloro che non avevano regolato l’orario: è stata questa la sgradita sorpresa che alla fine della mattinata di oggi molti automobilisti si sono ritrovati sul parabrezza della propria autovettura.

L’area è vicina al Tribunale ed è utilizzata da molti utenti che si devono recare a Palazzo di giustizia.