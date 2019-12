Imperia, stage con i campioni di Judo Andrea e Alessia Regis al Palasport

Imperia. Altro grande appuntamento al PalaSport del capoluogo. Ieri l’OK Club ha organizzato, in collaborazione con il Comune, una giornata di stage con i campioni di Judo Andrea e Alessia Regis. Al termine dell’evento, l’assessore allo Sport, Simone Vassallo, accompagnato dal consigliere Paolo Ornamento, ha consegnato ai due atleti una targa di ringraziamento a nome dell’amministrazione comunale.

«È un momento d’oro per lo sport a Imperia. C’è tanta voglia di fare, si vede nelle diverse discipline. Si stanno ripetendo con sempre maggiore frequenza gli appuntamenti con campioni affermati e i risultati non mancano. Un plauso in questa occasione all’OK Club per la giornata, si è respirata davvero una bella atmosfera. Per quello che riguarda l’Amministrazione, intendiamo proseguire con gli investimenti negli impianti per assecondare questo momento positivo e affermare sempre più Imperia come Città dello Sport», commenta l’assessore Vassallo.