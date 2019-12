Imperia, Scajola apre al turismo crocieristico. Scajola: «A Oneglia possibilità di attracco»

Imperia. Il porto di Oneglia potrebbe tornare a ospitare, dopo l’esperimento di metà anni Duemila, le navi da crociera. Lo ha ha detto il sindaco Claudio Scajola nella conferenza stampa di fine anno, bocciando l’ipotesi del transito traghetti.

«Sono dell’idea -ha detto il primo cittadino – che i traghetti non portino buon turismo. A Imperia con i pochi spazi che abbiamo dobbiamo cercare di avere un punto di attracco nel bacino portuale di Oneglia per le navi da crociera o per gli yacht di stazza superiore ai 100 metri , che portano un buon turismo».

Il punto individuato che i tecnici stanno valutando è quello prospiciente banchina Aicardi.

«Il traghetto porta confusione e solo turismo di passaggio. Chi arriva non spende ma intasa, scende solo per andare di corsa via. Mentre il bacino di cui parlo è importante. Ci potrebbero essere due possibilità: grandi yacht di 100 metri che non hanno spazio per ormeggiare negli altri porti non essendoci posti e sono, quindi, i più ambiti, o attracco di navi da crociera crociere. Stiamo valutando quale rende economicamente di più alla città», ha concluso Scajola.