Imperia, ritratti da cani sabato shooting fotografico di beneficenza

Imperia. Si intitola “Ritratti da cani“, lo shooting fotografico di beneficenza in programma domani in via Antico Ospizio a Oneglia a cura dei volontari del Rifugio La Cuccia Canile gli Ulivi e Lega del cane sezione di Imperia.

L’evento si apre alle 14 e andrà avanti fino alle 22.

Il ricavato sarà devoluto agli ospiti del canile comunale.