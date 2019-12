Imperia, provvedimento del questore: chiuso per cinque giorni il bar “The fusion”

Imperia. Con un provvedimento amministrativo, il questore di Imperia Cesare Capocasa ha disposto la chiusura per cinque giorni del bar The Fusion di via De Sonnaz, civico 3/5.

Un provvedimento simile pochi giorni fa era stato applicato al bar Benny di via Garessio. «Si tratta di un atto amministrativo – spiega l’avvocato Francesco Fazio, legale dei titolari del bar – Che non coinvolge i miei assistiti, che anzi sono vittime della situazione. Per loro è un danno, considerando anche le festività natalizie durante le quali il locale sarà chiuso».