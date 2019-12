Imperia, presentata la stagione teatrale de “Lo Spazio Vuoto”

Imperia. Giunto all’undicesimo anno di vita la rassegna teatrale de “Lo Spazio Vuoto” continua a essere un consueto appuntamento per la città di Imperia e non solo.

“Si salvi chi può.” è il titolo di questa nuova stagione che oltre a indicare il delicato momento storico in cui viviamo, in cui sembrano primeggiare le ombre rispetto alle luci, evidenzia il ruolo salvifico che per antonomasia ha il teatro: faro nella nebbia, ancora di salvezza dell’umanità e del nostro pianeta.

La stagione teatrale, che anche quest’anno continua a celebrare il traguardo dei dieci anni di vita, apre in grande stile Venerdì 17 gennaio con La Versione di Barbie di e con Alessandra Faiella

Domenica 26 gennaio, secondo appuntamento con lo spettacolo 3-4-3 Destinazione Auschwitz,

testo e regia di Lorenzo Costa, per il Giorno della Memoria

Sabato 15 e domenica 16 febbraio Lo Spazio Vuoto porta in scena il capolavoro di Samuel Beckett

Finale di partita in cui l’essere umano fa i conti con la propria esistenza

Venerdì 21 febbraio Paolo Faroni nel sorprendente monologo comico Un’ora di niente

sul conflitto tra natura e spirito, tra eccezionalità e quotidianità

Domenica 8 marzo Con Holy Boobs Serena Vergari nei panni di una donna comune stanca di

non essere più all’altezza dello stereotipo imposto dall’immaginario collettivo

Venerdì 20 marzo gli attori del Controcanto Collettivo portano in scena Settanta volte sette

in cui ineluttabilmente i destini di due famiglie si incrociano in una sera

Sabato 28 e domenica 29 marzo Lo Spazio Vuoto porta in scena lo spettacolo fuori abbonamento

Talking Heads dell’irresistibile e irriverente Alan Bennet

Venerdì 3 aprile con Cca’ nisciuno è fisso di Alessandra Faiella, con Francesca Puglisi

un monologo esilarante sul tema della precarietà visto attraverso gli occhi di una giovane donna

Venerdì 17 aprile Barbara Moselli, con Le donne baciano meglio

racconta di quando ha preso in mano la propria vita accettando la sua omosessualità

Sabato 2 e domenica 3 maggio momento di grande jazz con Rosario Bonaccorso Quartett

in cui verrà presentato il nuovo cd di Bonaccorso, “A New Home”

Il costo del biglietto singolo per il teatro è di:

Ingresso intero € 16,00

Ingresso ridotto € 14,0

Per gli allievi dei laboratori de Lo Spazio Vuoto € 11,00

Il costo dell’abbonamento è di : € 110,00 ( N. 8 spettacoli di Teatro)

Lo spettacolo “Talking heads” è fuori abbonamento costo biglietto: € 14,00

Concerto jazz costo biglietto: € 20,00