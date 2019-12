Imperia, prende il via la seconda edizione del “Palio della Giraffa”

Imperia. La Giraffa a Rotelle invita tutti i cittadini e l’Amministrazione, sabato 21 dicembre, alla seconda edizione del “Palio della Giraffa” (rally sulla sedia).

Ritrovo alle 15.30 in Piazza Bianchi a Imperia. La partenza sarà alle 16, il percorso prevede giro dei portici e arrivo in Piazza San Giovanni con brindisi e merenda per tutti.

«Un momento di divertimento per porre attenzione sull’importanza dell’accessibilità nelle attività commerciali. Se qualcuno ha voglia di partecipare come concorrente sulla sedia a rotelle (anche se normodotato) sarà il benvenuto contattando Michela Aloigi cell. 3392658061. L’evento sarà svolto con la collaborazione dei professionisti di rally della Scuderia XRT di Sanremo. Vi aspettiamo!»- fa sapere il direttivo della Giraffa a Rotelle.