Imperia, piscina ‘Cascione’ aperta durante le feste natalizie

Imperia. La Rari Nantes Imperia è tornata a nuotare tra le acque amiche della piscina ‘Cascione’ e così, oltre a quella sportiva, potrà iniziare anche la stagione commerciale con nuovi corsi (Water Yoga e HIIT) che si affiancheranno alle discipline storiche (Aquagym, Pilates, AquaFitness, Corso Sincro, Mobility, Palestra con Sala Pesi e Corso Baby). E dopo le feste sono previste altre novità per tutti gli sportivi.

Gli open day hanno fatto registrare buoni numeri, con tanti appassionati e cittadini che non vedevano l’ora di rientrare in piscina. Durante le feste la ‘Cascione’ rimarrà aperta: il pubblico potrà tornare in acqua ed iscriversi ai corsi. Anche alla Scuola Nuoto Federale che prenderà il via dal 9 gennaio. Affrettatevi perché sono rimasti gli ultimi posti.

L’impianto sarà aperto nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 21:30;

sabato dalle 8:30 alle 20:45;

domenica dalle 10 alle 18:45.

Ricordando al pubblico che l’ultima uscita dalle vasche è prevista mezz’ora prima della chiusura dell’impianto.

Nelle festività natalizie la piscina ‘Cascione’ osserverà orari diversi soltanto nei seguenti giorni:

Martedì 24 dicembre dalle 8:30 alle 14;

Martedì 31 dicembre dalle 8:30 alle 14;

Inoltre rimarrà chiusa nei giorni 25 e 26 dicembre 2019 ed 1 gennaio 2020.