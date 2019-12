Imperia piange Gianfranco Carli, il cordoglio del nipote Lucio

Imperia. Imperia piange Gianfranco Carli della famiglia degli imprenditori oleari.

Su Facebook il cordoglio del nipote Lucio, della Linea Mediterranea.

«Caro Zio Gianfranco – scrive Lucio Carli – per noi sarai sempre “Il Zio”, sei volato in cielo per raggiungere tua sorella Francesca una donna unica e speciale! Di te voglio ricordare le infinite risate che ci hai fatto fare. Se in qualche momento della mia vita mi dovessi sentire triste penserò solo alle tue battute e alle tante cose che mi hai insegnato dicendomi “non bisogna mai fare così” mentre tu lo stavi facendo! Cerca solo di continuare a far ridere chi incontrerai. Buon vento di cuore tuo nipote Lucio».