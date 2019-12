Imperia, per Capodanno vietata la vendita di bevande in vetro e lattine ma nessuna ordinanza anti botti

Imperia. Il sindaco Claudio Scajola ha emanato l’ordinanza in vista della festa di Capodanno che si svolgerà stasera a Oneglia in banchina Aicardi con animazioni a partire dalle 22 e lo spettacolo di El Gato dj per salutare l’arrivo del 2020.

Non sono previste limitazioni anti botti, ma dalle 21.30 è fatto divieto agli esercizi pubblici prospicienti calata Cuneo e spianata Borgo Peri la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine di bevande.

Fino alle 2 del primo gennaio è ammessa solo la vendita in bicchieri monouso in materiale compostabile e biodegradabile.

Vietato anche introdurre spray al peperoncino.