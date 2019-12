Imperia. Nel tardo pomeriggio di sabato la Squadra Volante della Questura si è andata in via Nazionale a seguito della richiesta di aiuto di una collega che stava inseguendo un uomo autore di un furto. La poliziotta, libera dal servizio, si era recata nel centro commerciale quando è stata fermata da una conoscente, dipendente di uno degli esercizi commerciali lì presenti, che le aveva chiesto aiuto indicandole un soggetto che aveva rubato un televisore e che si stava dando alla fuga.

L’operatrice era subito salita in macchina e aveva iniziato a seguirlo in contatto telefonico con la Sala Operativa della Questura alla quale forniva descrizione dell’uomo e modello e targa del veicolo con cui si stava allontanando. Grazie alla tempestività dell’intervento e alle audaci manovre di guida, la macchina della Volante, dopo aver raggiunto la vettura del malvivente lo aveva bloccato in sicurezza.

A seguito di perquisizione, sulla persona di quest’ultimo sono stati trovati 2 cutter e un dispositivo per rimuovere l’antitaccheggio di sicurezza, mentre nei sedili posteriori un televisore da 42 pollici. La vera sorpresa, tuttavia, era arrivata con l’apertura del bagagliaio dell’autovettura, dove gli operatori avevano rinvenuto 4 borsoni pieni di oggetti con ancora il cartellino attaccato. In particolare: una play station 4, una radio bluetooth, torce al led, una cassa stereo, altri articoli elettronici, utensili da cucina, prodotti da bagno, profumi di marca, oggettistica varia.

L’uomo, 42 anni, di origini marocchina, residente a Nizza, è stato arrestato per furto aggravato e tentata rapina, essendo emerso che nell’ultimo tentativo di furto, dopo essere stato fermato da un dipendente del negozio, loaveva aggredito e strattonatoi al fine di guadagnare la fuga. Il materiale, per un valore complessivo di oltre 1000 euro, è stato sequestrato.