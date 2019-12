Imperia. La struttura di Neurologia, diretta dal dottore Carlo Serrati, ha attivato questa mattina un punto informativo dedicato alla prevenzione dell’ictus cerebrale presso l’atrio dell’ospedale.

Il personale sanitario del reparto ed in particolare dell’ambulatorio delle Malattie Cerebrovascolari diretto dalla dottoressa Carla Zat, fino a fine mattinata è a disposizione per dare consigli, informazioni e sensibilizzare le persone sul tema.

di 5 Galleria fotografica Punto informativo dedicato alla prevenzione dell’ictus cerebrale









«L’iniziativa è volta alla prevenzione di ictus – dichiara la dottoressa Carla Zat – Per contrastarli bisognerebbe non fumare, fare sport e seguire una dieta mediterranea, oltre a tenere sotto controllo glicemia, ipercolesterolemia, ipertensione e fibrillazione atriale». In Liguria i nuovi casi di ictus ogni anno sono circa 3.500, di questi vengono ricoverati in Asl1 circa 500 pazienti con ictus, con età media e gravità dei sintomi d’esordio lievemente superiore alla media nazionale cosi come per la gravità dei sintomi d’esordio.