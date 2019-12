Imperia, l’Union Riviera Rugby scende in campo nel fine settimana

Genova. Il rugby ligure arriva, dunque, all’ultimo appuntamento del 2019 con un ricco programma che coinvolgerà in tutto sette impianti sportivi nelle quattro province regionali, dove si svilupperanno in totale dodici confronti fra seniores e categorie giovanili.

A Recco, per esempio, la giornata della domenica si presenta piuttosto accattivante con ben tre incontri che in ogni modo suscitano sempre un certo interesse. Al mattino largo ai giovani al campo Carlo Androne con la franchigia del levante ligure LIGUES1 (Recco/Spezia), in gara con gli under 16 ed in semifinale interregionale con il Collegno poi, di seguito, i cadetti del Recco impegnati a sbloccare la classifica con un Union Riviera ancora in corsa per accedere ai play off. E mentre lo stadio del Carlini, culla del rugby cussino, sarà completamente riservato alle attività giovanili con in lista quattro test fra sabato e domenica con tre categorie, la prima squadra universitaria invece cercherà di espugnare l’ostico campo di Cascina Nuova del Settimo Torinese.

SERIE A GIRONE 1 (VIII GIORNATA/ANDATA) domenica 14,30

Tossini Recco – Parabiago (Carlo Androne arb. Riccardo Bonato di Rovigo)

VII Torino – CUS Genova (Cascina Nuova/Settimo To. Arb. Dario Merli di Jesi)

I Centurioni Lumezzane – Itinera CUS Torino

A.S.R. Milano – Amatori Alghero

Biella – Accademia Ivan Francescato

Classifica: Accademia punti 30, VII Torino 27, Biella 25, Pro Recco 23, CUS Torino (*) 20, Parabiago 18, A.S.R. Milano 13, CUS Genova (*) 6, Alghero 5, I Centurioni punti 2.

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 (III GIORNATA/RITORNO) domenica

ProRecco Cadetti – Union Rugby Riviera (ore 12,00 Carlo Androne/Recco arb. Kamili)

Savona – CUS PAVIA (ore 14,30 Fontanassa/SV arb. Fasano)

Amatori Genova in sosta

Classifica: CUS Pavia punti 24, Savona (**) 18, Amatori Genova (**) 10, Union Riviera (*) 4, Pro Recco/B (*) punti 0.

SERIE C/2 POULE 2 (RECUPERI)domenica 14,30

Dr Ferroviaria La Spezia – ValTanaro (Denis Pieroni/Pieve/SP arb. Shulgina)

Lions TORTONA – Le Tre Rose Casale M. (Comunale Alluvioni Cambio’ arb. Fasciolo)

Saluzzo – CFFS Cogoleto (Comunale Cavalermaggiore arb. Bucci)

CUS Piemonte Orientale in sosta

Classifica: CUS Piemonte Orientale punti 22, Tortona 20, DR Ferroviaria Spezia 15, ValTanaro 10, Le Tre Rose Casale M. 5, Saluzzo 1, Cffs Cogoleto punti – 7.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (RECUPERI) domenica 12,30

FTGI Embriaci – Nordival Rovato (Carlini/Genova)

Unione Monferrato – IM Exchange Viadana

CUS Torino – Como

Classifica: Calvisano (*) punti 33, ASR Milano 31,Rovato 22, CUS Milano e Unione Monferrato 21, CUS Torino (*) e Lecco 15, Viadana (*) 6, Como 3, Embriaci (*) punti 1.

UNDER 18 FINALE (domenica)

Amatori Genova – Biella (11,30 Comunale Sant’Olcese arb. Cassinelli)

UNDER 16 GIRONE D II TURNO (RECUPERI)

FTGI Marengo – FTGI Ligues2 (sabato 15,30 ComunalePasturana arb.Platanìa)

Union Riviera – Province dell’Ovest ( dom. 12,00 Comunale Sanremo arb. Grondona)

Classifica: Amatori Genova punti 14, Ligues2 (*) e Province dell’Ovest (*) 5, Union Riviera (*) 4, Marengo (*) punti 0.

UNDER 16 SEMIFINALI (domenica)

CUS Genova – Biella (ore 11,00 Carlini/Genova arb. Zaami)

FTGI Ligues1 – Collegno (ore 10,45 CarloAndrone/Recco arb. Perata)

UNDER 14 REGIONALE (sabato)

CUS Genova1 – Pro Recco (ore 15,30 Carlini/arb. Villa)

CUS Genova/2 – RC Spezia (ore 16,30 Carlini/arb. Anselmi)

Vespe Cogoleto – Amatori Genova (ore 15,00 Marco Calcagno/Cogoleto arb. Olivieri)

(photo Pro Recco saluta il pubblico) di GianCavassa