Imperia, l’IISL ricorda il professor Nino Lamboglia

Imperia. In occasione del conferimento del Premio San Leonardo “Città di Imperia” 2019 al professor Nino Lamboglia, storico, archeologo, pioniere dell’archeologia subacquea, fondatore dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, nato a Porto Maurizio il 7 agosto 1912 e morto tragicamente a Genova il 10 gennaio 1977, la sezione di Imperia dell’IISL organizza per sabato 7 dicembre alle 16 presso la propria sede in Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari 4 un incontro per ricordare con varie testimonianze la personalità umana e scientifica di

questo illustre cittadino imperiese.

Seguirà lo scambio degli auguri per il Santo Natale.