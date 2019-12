Imperia. Terminate le votazioni on line per l’albero di Natale più bello delle Ferriere realizzato dai bambini. L’iniziativa è di Ag@ l’Associazione genitori @ttivi del capoluogo.

«Grazie a tutti i bambini che hanno partecipato al concorso ed ai loro genitori che ci hanno aiutato venerdì 13 dicembre al campetto! Inoltre un sentito ringraziamento a tutti i commercianti e professionisti del quartiere che si sono messi a disposizione con gioia e grande spirito di squadra! Infine grazie alle socie e ai nostri soci di Ag@ senza il cui impegno costante e la disponibilità impagabile non sarebbero possibili queste meravigliose iniziative», si legge sulla pagina Facebook dell’associazione.

La classifica:

1° albero n.25 Autoteam Via Armelio, 44 con 502 punti

2°: albero n.1 Hakuna matata , lungomare Vespucci, 4 con 419 punti

3 °: albero n.7 elettrauto Mario e Mauro Via Giordano,6 con 343 punti

4° classificato: albero n.6 Centro Veterinario imperiese Via Armelio, 10 con 172 punti

5° classificato: albero n.17 Team Store Via Giannetti,17 con 144 punti

6° classificato: albero n.10 In. Net. e Claudio Conte telefonia ed accessori Via Armelio,51 con 140 punti

7° classificato: albero n.26 estetica Ornella Via Buonarroti, 15 con 112 punti

8° classificato: albero n.23 farmacia Imperia Via Armelio,61 con 106 punti

9° classificato: albero n.13 Mondo Vertigine Via de Marchi,50 con 104 punti

10° classificato: albero n.5 Mag Medica Via Armelio,14 con 93 punti

11° classificato: albero n.14 Miky parrucchiera Via Giordano,26 con 93 punti

12° classificato: albero n.28 Pazze Idee di So. & Lo. Via de Marchi,93 con 89 punti

13° classificato: albero n.27 tabaccheria Tabacchi &co. Via Giannetti,11 con 76 punti

14° classificato: albero n.11 pizzeria da Bully Via Armelio,2 con 75 punti

15° classificato: albero n.4 Palestra Creativa Via Delbecchi,38 con 70 punti

16° classificato: albero n.9 Centro Pastore Via Delbecchi L,36 con 66 punti

17° classificato: albero n.12 Sicurfor Via Giordano,14 con 63 punti

18° classificato: albero n.2 edicola da Ilaria Via Giordano,36 con 61 punti

19° classificati a pari merito : albero n.16 General Ricambi Via Buonarroti,4 /albero n.19 caffetteria Crigió Via Giordano,13 / albero 21 Ristobar Impero Via Buonarroti,18 tutti e tre con 56 punti