Imperia. Sono stati consegnati oggi, dal presidente della Provincia Domenico Abbo al presidente della Riviera Trasporti Riccardo Giordano, quattro nuovi autobus che si aggiungono così alla flotta di pullman della Rt e che saranno a disposizione dei piccoli Comuni dell’entroterra.

«Gli autobus – ha spietato Abbo – Sono stati acquistati con in fondi ricevuti dalla Provincia tramite un finanziamento europeo. Si tratta di un ulteriore segnale del fatto che la proprietà si è mossa molto, dato anche le numerose problematiche che sono state segnalate».

Un piano di risanamento triennale, che partirà con il 2020, quello che la società a capitale pubblico (che vede maggiore azionista proprio la Provincia) metterà in atto per rientrare di circa 25milioni, per mutui e debiti con i fornitori. Ad annunciare il piano di assestamento, è stato il presiedete di Riviera Trasporti Giordano: «Quest’anno il bilancio chiuderà alla stregua del 2018, con una sostanziale tenuta, ma sarà l’ultimo bilancio prima della realizzazione del piano di risanamento economico finanziario straordinario, per pagare i debiti che negli anni si sono accumulati. Dovremo, quindi, dare avvio alle manovre che abbiamo messo in atto e che consistono, ad esempio, nella vendita degli asset immobiliari (per un valore di circa 15 milioni, ndr). Il piano di rientro, comunque, non dovrà avvenire in pochi mesi, ma avremo a disposizione circa due anni e mezzo».

Da parte sua, la Provincia si sta muovendo con la fusione tra Rt e Rtl: «Una serie di passi – ha spiegato Abbo – Che fanno ben sperare per il futuro della società».

Domenico Abbo, presidente Provincia



Parlando dei nuovi mezzi, Giordano ha aggiunto: «Si tratta di quattro nuove corriere che ci sono state assegnate in comodato, finanziate da un bando che la Provincia è riuscita a vincere. Saranno destinate alle aree interne, permettendoci di liberare mezzi per le zone più trafficate, che attualmente sono in sofferenza, come il comprensorio Sanremese. Bisogna sapere che è anche sul parco mezzi che si gioca la qualità del servizio».