Imperia, la polizia incontra gli anziani per augurare buon Natale

Imperia. La Polizia di Stato ha incontrato in questi giorni gli anziani ospiti della Casa di riposo Betlemme per portare un saluto e gli auguri di un sereno Natale. Un incontro testimone della vicinanza della Polizia di Stato nei confronti, in particolare, dei cittadini più vulnerabili.

La direttrice della struttura: «Il momento è stato molto sentito per i nostri cari ospiti, grati dell’attenzione e del ricordo loro dedicati da parte dei poliziotti».

«“Essercisempre” – dichiara il Questore di Imperia – è essenzialmente lo spirito della nostra missione al servizio della gente, in particolare di quelle fasce più vulnerabili, più esposte: gli anziani, le donne, i giovanissimi. In tali contesti siamo chiamati ad una maggiore attenzione ed a un più significativo impegno di informazione, di sensibilizzazione, di prossimità, per tutelare adeguatamente queste categorie più deboli, da sempre obiettivo fondamentale degli uomini e delle donne della Polizia di Stato».