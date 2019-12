Imperia, la Camera del Lavoro Territoriale esprime solidarietà alla Segre

Imperia. Il Comitato Direttivo della Camera del Lavoro Territoriale, riunitosi il 19 dicembre, esprime ferma e affettuosa solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre, fatta oggetto da più settimane di una vile violenza mediatica, di oltraggi razzisti e addirittura minacce, tanto da consigliare le autorità istituzionali a dotare la senatrice di una scorta personale.

«La bufera contro la Segre, tra i pochi sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti, dove fu rinchiusa a 14 anni per le sue origini ebraiche, si è scatenata al momento in cui ha presentato a Palazzo Madama, la proposta di una Commissione Parlamentare che prevede il monitoraggio degli episodi di odio, di violenza, di razzismo in grave

crescita in tutto il paese e ne prevede la più rigorosa condanna.

Il Comitato Direttivo della CdLT di Imperia auspica che la proposta approvata al Senato, nonostante l’astensione dei gruppi di centro-destra, inizi al più presto i suoi lavori e raggiunga positivi risultati. E sia da monito affinché in tutto il Paese si levi un moto democratico contro ogni sorta di discriminazione razziale, odio e antisemitismo.

Il Comitato Direttivo della CdLT di Imperia auspica, inoltre, che l’Amministrazione Provinciale inviti la Senatrice nei luoghi che sono stati fondamentali per il riconoscimento della medaglia d’oro per la lotta partigiana» – afferma la Camera del Lavoro Territoriale.