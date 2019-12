Imperia. Grande successo per “IsaHfactor” lo spettacolo messo in scena di ragazzi dell’Isah in occasione della Giornata internazionale della disabilità.

L’evento tenuto in collaborazione con istituzioni, scuole e associazioni del territorio si è tenuto all’Auditoriun della Camera di Commercio ed è consistito in un “talent show” musicale / teatrale dal titolo “IsaHfactor” sul filone della più note trasmissioni televisive. Si sono esibiti, infatti, artisti provenienti dai laboratori musicali e teatrali dell’intera provincia.

Stefano Pugi presidente dell’Isah dichiara la sua soddisfazione: «Un successo di pubblico inaspettato, non sono basati i 470 posti a sedere c’era gente in piedi. Per sottolineare la differenza che non c’è tra ragazzi normodotati e più fragili come mi piace chiamarli. Erano presenti artisti di tutte le scuole cittadine».

Una giuria composta da professionisti del mondo dello spettacolo ha giudicato le performance dei candidati eleggendo i vincitori della competizione.

Hanno partecipato anche le sezioni di Imperia e Sanremo dell’Anfass.

«Voglio ringraziare a tutti i miei operatori e in particolare il maestro Adriano Strangis e la Global Art Studio» conclude Pugi.