Imperia. Sono stati il sindaco Claudio Scajola, l’assessore ai Lavori pubblici Ester D’Agostino e quello a Viabilità e frazioni Antonio Gagliano, dopo un’attesa di anni dovuta a pastoie burocratiche con tanto di sequestro del cantiere da parte della procura, a tagliare il simbolico nastro del nuovo parcheggio pubblico in frazione Artallo.

Ha dichiarato il primo cittadino: «C’è stato un vero e proprio groviglio da risolvere per arrivare alla conclusione dei lavori per questo parcheggio. Quest’opera ha ricevuto molta attenzione per quanto riguarda la raccolta delle acque con tombini e caditoie. E’ un segno degli interventi per le frazioni che stiamo facendo. Abbiamo conferito incarico all’architetto Papone di realizzare un piano di arredo urbano che riguarda proprio i borghi. Proprio ieri è stato definito il nuovo contratto con Enel che prevede la sostituzione di 1300 pali della luce entro maggio e siamo partiti proprio dalle periferie».

La spesa totale del parking pubblico e gratuito di Artallo ammonta a 225mila euro. Il posteggio consta di 22 posti auto compreso lo stallo per i disabili disposti su due piani illuminati.

Conclude l’assessore ai Lavori pubblici Ester D’Agostino: «I muri sono in cemento armato rivestito in pietre, l’asfalto è di due colori per un migliore inserimento paesaggistico. Inoltre è stato dato un tocco di verde».