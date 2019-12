Imperia. Mattinata di sopralluoghi sui cantieri cittadini per il sindaco Claudio Scajola accompagnato da tecnici da dirigenti comunali e tecnici delle imprese.

Frana di capo Berta

Iniziato il posizionamento dei micropali di fondazione che serviranno da sostegno al muro che sorregge la strada.

Scogliere a Borgo Peri

Partiti in queste ore anche il lavori per la ricostruzione e il potenziamento

Molo lungo di Oneglia

Prosegue a ritmi serrati il cantiere: in queste ore l’impresa sta procedendo alla realizzazione in loco degli acropodi che serviranno per il consolidamento del nuovo molo.

«Avevamo promesso un autunno di grandi opere e così è stato. Abbiamo messo in cantiere da settembre ad oggi opere pubbliche per 12 milioni di euro. Alcune sono già concluse, come Galleria Gastaldi e la ristrutturazione generale di tutte le stazioni di sollevamento fognario ubicate lungo il litorale, molte altre sono in corso. Dopo l’Epifania partiranno i lavori per la riqualificazione dei portici e di piazza Dante», scrive il primo cittadino sul proprio profilo Facebook.