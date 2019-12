Imperia, il questore ordina la chiusura del Bar Benny di Oneglia

Imperia. Nell’ambito dei controlli e dei servizi dell’Operazione Alto Impatto pianificata e disposta dal questore Cesare Capocasa, nella giornata odierna gli uomini della Volante hanno notificato un provvedimento di sospensione per quindici giorni dell’attività del locale “Bar Bottiglieria Benny” nei pressi della rotonda all’uscita di Oneglia della A10 in via Garessio.

Il provvedimento scaturisce da una prolungata attività che ha consentito di verificare e documentare come il luogo sia, in via non occasionale, frequentato da persone note alle Forze dell’ordine e da ritenersi destabilizzanti per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bar era stato nei mesi scorsi già colpito da un provvedimento di sospensione per 15 giorni a seguito di un intervento della Squadra Volante nel corso del quale si accertava che all’interno veniva praticato, con l’agevolazione del titolare dell’attività e del suo preposto, il gioco d’azzardo.

Inoltre, a seguito di una rissa scoppiata una sera di novembre tra alcuni soggetti innanzi all’entrata del bar, veniva presentato un esposto in cui si lamentava che sin dall’inizio dell’attività il locale era fonte di problemi e di disagio per la quiete e la tranquillità, specialmente nelle ore serali e notturne quando schiamazzi, urla, musica ad alto volume, nonché frequenti risse disturbavano e preoccupavano gli abitanti della zona.

La risposta da parte della questura si è concretizzata in una rigorosa linea di monitoraggio del locale e dei suoi avventori, con serrati controlli serali che hanno confermato la presenza costante di soggetti con pregiudizi penali.

Il precedente provvedimento di sospensione, l’assenza di un cambiamento nella conduzione dell’esercizio, la persistente fonte di turbativa per la quiete pubblica e la sicurezza dei cittadini data dai frequentatori del locale, hanno determinato il questore a emanare un provvedimento inibitorio nei confronti di un locale ritenuto pericoloso per la sicurezza dei cittadini e con riflessi negativi sull’ordine pubblico.

Il provvedimento di sospensione dell’attività, ex art. 100 T.U.L.P.S., ha una finalità di tutela preventiva ed anticipata, volta ad evitare il verificarsi di avvenimenti pregiudizievoli per la sicurezza pubblica e ad impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.