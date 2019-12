Imperia. Una festa di sport e solidarietà oggi pomeriggio al campo “Salvo” di Piani dove è andato in scena il torneo di calcio “Il Cuore in Campo! – IV° Torneo Luciano Calzia” , dedicato alla memoria del giovane imperiese impegnato nel modo del volontariato e prematuramente scomparso.

Al Borgo d’Oneglia non è riuscita l’impresa di difendere il titolo andato all’ “Inter Club 22 maggio” che in finale ha battuto per 1-0 la formazione degli “Amici di Lucio“ grazie a una rete di Roberto D’Anca.

Al sesto posto si sono classificati gli “Arbitri di Imperia“, al quinto il Borgo d’Oneglia, quarti gli “Amministratori pubblici” che schieravano, tra gli altri, il presidente della Provincia Domenico Abbo, l’assessore ai servizi sociali del Comune capoluogo Luca Volpe, il consigliere di opposizione Luca Lanteri e la consigliera Roberta Minasso che si è cimentata coi colleghi maschi. Al terzo posto “Clamarc”.

Durante le partite si sono alternati momenti di festa e musica ed è stata organizzata un’asta benefica con le maglie dei calciatori di serie A e B.