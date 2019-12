Imperia. Decine di interventi per antincendio boschivo e per danni causati dal maltempo, ma anche assistenza a manifestazioni e attività di prevenzione. Sono migliaia anche quest’anno le ore di attività dei volontari della Protezione civile del Comune di Imperia, alcuni dei quali dall’estate scorsa sono impegnati anche nella neonata Squadra Nautica della Città di Imperia, formata di concerto con i volontari della Santissima Trinità sempre del capoluogo.

I dati sono stati resi noti ieri sera in occasione del tradizionale incontro per gli auguri di Natale tenutosi nella sede della squadra, alla presenza dell’assessore alla Protezione civile Simone Vassallo e del funzionario responsabile Marco Vassallo.

Un bilancio commentato in modo positivo dall’assessore Vassallo, che ha ringraziato i volontari per il loro quotidiano e gratuito impegno a favore della collettività, plaudendo anche alla sinergia creatasi con l’altra squadra di volontari presente nel territorio imperiese.

La squadra comunale della Protezione civile di Imperia nell’ultimo anno è stata anche impegnata in un ampliamento e miglioramento della sede e ora potrà anche contare sulla nuova centrale operativa realizzata nel porto turistico, fondamentale per la gestione di eventuali situazioni di emergenza e anche per la gestione delle allerte.

L’assessore Vassallo ha inoltre annunciato il prossimo avvio di un’applicazione gratuita per telefoni cellulari, grazie alla quale i cittadini potranno ricevere in tempo reale le informazioni sulle allerte meteo.