Imperia, Francesco Rocca è il nuovo componente della segreteria provinciale del Silp Cgil

Imperia. Oggi, in occasione dei festeggiamenti per i venti anni dalla costituzione del Silp Cgil, si è riunito il direttivo provinciale di Imperia per la sostituzione di un delegato all’interno della segreteria provinciale: la proposta del segretario generale di nominare Francesco Rocca quale componente della segreteria provinciale è stata accolta dal direttivo all’unanimità.

La riunione è stata anche momento importante di discussione e dibattito per le rivendicazioni che il Silp Cgil porta avanti per conto della categoria: contratto scaduto da quasi dodici mesi, mancanza di turn over tra i poliziotti, carenze di organici ed equipaggiamenti anche nella provincia di Imperia, età media degli operatori troppo elevata. Tra i temi trattati il lavoro dei colleghi del settore di Ventimiglia per quanto riguarda i respingimenti, la situazione delle squadre volanti di Questura e Commissariati, il lavoro di squadra mobile e squadre di PG sempre più in difficoltà, la mole di lavoro dell’Ufficio Immigrazione sempre in aumento, ma anche le problematiche provinciali della polizia stradale.

Al termine dei lavori del direttivo la rinnovata segreteria provinciale risulta composta da Antonio Peroni, Adriano Ena, Francesco Goggi, Enrico Durando e Francesco Rocca.