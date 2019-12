Imperia, fino a 2mila euro di contributo alle famiglie con minori e anziani. Volpe: «Per una Città più solidale»

Imperia. SOS Famiglie. Si chiama così il progetto presentato dall’assessore Luca Volpe quest’oggi in conferenza stampa a Imperia. «Aggiungiamo un tassello alla città per la quale il sindaco Scajola e l’Amministrazione stanno lavorando: in questo caso una città più solidale», ha detto in apertura.

Il progetto prevede l’erogazione di contributi economici una tantum per:

1. Sostegno ai nuclei familiari composti da minori fino a 10 anni di età ed almeno un anziano ultra-65enne;

2. Svolgimento da parte di cittadini Over 60, autosufficienti, di attività di servizio civico.

In totale sono stati stanziati 160 mila euro per le due linee di intervento. Il bando per richiedere i contributi sarà aperto dal 9 dicembre al 31 dicembre 2019. Per la prima linea di intervento, quella rivolta alle famiglie, i beneficiari potranno ottenere fino a un massimo di 2.000 euro, se il loro ISEE è inferiore ai 15.000 euro, o fino a un massimo di 1.000 euro, se ISEE è tra 15.000 e 30.000 euro. Per la seconda linea di intervento i beneficiari otterranno 2.000 euro.

«Sappiamo che in città ci sono 215 famiglie con questa composizione familiare, di cui l’80% è italiana. È un intervento di sostegno importante, unico in Italia per come è strutturato. Abbiamo deciso di alzare la soglia ISEE per andare incontro a più famiglie possibile. Erogheremo il contributo nel mese di gennaio 2020, come se fosse una quattordicesima. Credo che da parte dell’Amministrazione sia un buon modo per dire che si aprirà un anno migliore», ha commentato l’assessore Volpe.