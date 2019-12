Imperia. L’Associazione Panta Musicà – Amici della Musica in collaborazione con la Confraternita di S. Pietro, porta avanti il progetto “I Concerti dell’Oratorio” che intendono valorizzare attraverso i concerti, l’interno dell’Oratorio di S. Pietro del XIII secolo - monumento di particolare rilevanza storica ed architettonica del patrimonio ligure – affrescato dai fratelli Carrega nel 1790 di Porto Maurizio.

Il periodo individuato, come tradizione, è nelle festività natalizie per una scelta fortunata data la folta presenza di pubblico. La Confraternita di S. Pietro, proprietaria dell’immobile ed estremamente preziosa alla riuscita della manifestazione, ha potuto in questi anni raccogliere fondi per il restauro del monumento.

La coniugazione di musica e luoghi sacri riscuote sempre successi in tutta Italia ormai da viversi anni e il pubblico ogni occasione accoglie con entusiasmo le programmazioni concertistiche presentate.

L’occasione sarà il concerto del 2 gennaio alle 21,15 presso l’oratorio e prevede l’esecuzione di Ubaldo Rosso al flauto e Barbara Amodio alla voce in una rappresentazione dal titolo “I Miti”. Partner della manifestazione giunta ormai alla 19esima edizione è l’Hotel Rossini e il ristorante “Gusto'”.

La locandina concerti oratorio 2020 TRACC