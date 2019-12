Imperia, escalation di furti così i ladri tengono in scacco la città

Imperia. Strada Colla, Caramagna, Clavi, Baitè, la collina sopra l’ospedale sono solo alcune tra le zone in cui nei giorni scorsi, in particolare nel fine settimana, sono andati a segno furti o ci sono stati tentativi di penetrare nelle case, per lo più isolate, da parte di ignoti malintenzionati.

Sui social e sulle chat a tema tipo “Imperia Urgente” abbondano segnalazioni, avvisi e anche testimonianze dirette da parte dielle vittime: si tratterebbe di tre individui che indossano un cappellino che si muovono con zaini a tracolla soprattutto dalle 18 in poi verificando prima che gli inquilini siano usciti di casa.

A Baitè, per esempio, secondo la testimonianza di chi ha subito il furto venerdì sera, sono entrati nell’appartamento forzando persiana e finestra colpendo proprio poco dopo le 18.

Le Forze dell’ordine, carabinieri e polizia, invitano a segnalare persone e movimenti sospetti.

Lo scorso fine settimana c’è stato nella cintura collinare intorno a Porto Maurizio un pattugliamento speciale da parte della polizia municipale al quale ha partecipato anche l’assessore alla Sicurezza Antonio Gagliano.

Uscendo dal comprensorio cittadino alcuni giorni fa i calciatori del San Bartolomeo sono rimasti praticamente in mutande a seguito del raid negli spogliatoi e poi sulle loro auto mentre stavano svolgendo la seduta di allenamento. I ladri hanno fatto razzia, oltre a portarsi via agli abiti degli sportivi, di portafogli, telefonini, orologi e altri oggetti personali.