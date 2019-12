Imperia, domani l’assessore Marco Scajola alla scuola edile per la consegna delle borse di studio agli studenti

Imperia. Domani, mercoledì 11 dicembre alle 11, nell’aula magna della scuola edile di Imperia in via Privata Gozzano 24, l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola parteciperà alla cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti della scuola edile di Imperia e dei voucher agli assegnatari degli alloggi Arte per partecipare a corsi formativi.

All’iniziativa saranno presenti l’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini e il presidente della scuola edile Imperiese Andrea Veneziano.

La cerimonia si svolge a chiusura di un percorso di project work che ha preso il via lo scorso mese di febbraio con la sottoscrizione di una convenzione tra Arte Imperia, proprietario e gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e scuola edile di Imperia per l’inserimento lavorativo e la realizzazione di una serie di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la manutenzione degli edifici negli alloggi Arte attraverso progetti portati avanti dagli studenti della Scuola.

L’obiettivo era quello di avviare venti studenti a un percorso di qualificazione professionale nell’ambito dei progetti di interventi sugli immobili Erp e a corsi di formazione della durata di 60 ore nell’ambito linguistico e informatico, destinati all’inserimento nel mondo del lavoro di categorie svantaggiate assegnatari di alloggi di Arte Imperia.

In totale sono 30 le borse di studio di cui 20 per gli studenti e 10 per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che potranno partecipare a un corso di 60 ore per disoccupati o inoccupati. Il valore delle borse ammonta a 250 per gli studenti che hanno partecipato allo stage e a 500 per gli assegnatari degli alloggi.

«Sono molto soddisfatto – dice l’assessore regionale all’Urbanistica e Edilizia Marco Scajola – Con questa iniziativa aiutiamo concretamente i giovani a migliorare le loro competenze professionali e a renderle sempre più in linea con le esigenze del mondo del lavoro».