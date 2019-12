Imperia. Sono state consegnate stamattina, alla presenza dell’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola e dell’amministratore unico di Arte Antonio Parolini, le borse di studio di Regione Liguria e Arte,

Si tratta di 30 assegni destinati ad allievi della Scuola Edile per il valore di 250 euro ciascuno e 10 (500 euro) per altrettanti beneficiari di alloggi dell’ex Iacp. Questi ultimi possono essere spesi in apprendimento destinato all’inserimento nel mondo del lavoro presso la Scuola Edile stessa.

di 16 Galleria fotografica consegna Borse di Studio Arte Regione alla Scuola Edile









«Si tratta di una iniziativa -dice l’assessore Scajola – nell’interesse dei giovani che abbina la riqualificazione degli alloggi popolari a aiuta chi ci abita a proporsi nel mondo del lavoro».

«I giovani- spiega il direttore della Scuola Edile Andrea Veneziano – hanno avuto la possibilità di fare palestra, mentre chi tanto giovane non è più ha una opportunità di formazione».