Imperia. In piena atmosfera natalizia (un po’ meno per la temperatura primaverile) in via Cascione sono state donate dal sindaco Claudio Scajola e dall’assessore all’Ambiente Laura Gandolfo le borracce agli alunni imperiesi delle scuole di infanzia e primarie.

L’evento, arricchito di momenti collaterali, musica con Dj Tex, Truccabimbi, artisti di strada e cantastorie ha fatto trascorrere ai più piccoli un pomeriggio spensierato e divertente.

«Insegniamo ai bambini – ha detto l’assessore Gandolfo – attraverso questo dono di Natale a non utilizzare più le bottiglie di plastica ma a riempire la borraccia d’acqua a casa e, quindi, a evitare l’utilizzo di plastica inutile».

Per ritirare la borraccia i bambini dovevano con loro il buono che gli è stato consegnato nei giorni scorsi in classe. Le borracce non distribuite verranno successivamente consegnate alle scuole, così come avverrà direttamente nelle classi la distribuzione tra i ragazzi delle medie.

In totale verranno donate quasi 4mila borracce, con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di contenitori alternativi alla classica bottiglietta di plastica usa e getta.