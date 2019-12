Imperia, Concerto di Natale con i ragazzi dell’Associazione Pànta Musicà-Amici della musica

Imperia. Il tradizionale Concerto di Natale con i ragazzi dell’Associazione Pànta Musicà – Amici della musica. Domenica 29 dicembre, dalle 16 in poi, in Via V.Monti e Galleria degli Orti: pomeriggio dedicato alla musica e ai più piccoli con una Maching Band e un’esibizione di ragazzi che studiano musica accompagnati dai propri maestri.

«Subito dopo il percorso musicale tra via V. Monti e la Galleria, in uno spazio dedicato all’interno della Galleria degli Orti, allestito per l’occasione, i ragazzi daranno una dimostrazione di abilità e talento musicale per tutti residenti e turisti che verranno a trovarci!» – fa sapere l’Associazione Pànta Musicà – Amici della musica.