Imperia. «Un sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti. Un particolare ringraziamento a Nicoletta Sasso che mi ha concesso di affiancarla nell’organizzazione. Ora il gruppo VivImperia guarda avanti. Ci saranno iniziative nuove che speriamo possano coinvolgere i gusti di tutti». Con queste parole Fiorenzo Runco vuole ringraziare tutti coloro che nella serata di sabato hanno partecipato all’iniziativa “Ci vediamo sotto i portici“, revival degli anni Settanta e Ottanta.

L’idea lanciata su Facebook da Nicoletta Sasso è quella quella di ritrovarsi sotto i portici di via Bonfante, a Oneglia, un po’ come si faceva alcuni anni fa. Non una manifestazione. Nemmeno un evento, un incontro.

Sono stati preparati adesivi dedicati e chi ha potuto ha indossato i un capo di abbigliamento dell’epoca, un accessorio simbolico o comunque qualcosa che ricordasse quei tempi.