Imperia, chiuso temporaneamente il punto di raccolta di via Argine Sinistro

Imperia. La comunicazione degli assessori Gandolfo e Gagliano:

«É stata predisposta la chiusura temporanea del punto di raccolta di via Argine Sinistro per motivi di sicurezza legati a rischio idrogeologico. È attualmente in corso la ricerca di un nuovo punto da adibire a questa funzione, mentre resta regolarmente aperto il centro di raccolta di Artallo.

Si comunica altresì che nella giornata di domani, domenica 22 dicembre, si terrà su Lungomare Vespucci il recupero della Fiera di San Leonardo. Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità, sarà possibile percorrere il lato monte in direzione Oneglia, con il mantenimento dei parcheggi, mentre il traffico in direzione Porto Maurizio sarà deviato sull’Aurelia».