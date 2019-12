Imperia, Caramagna in arrivo l’autovelox: stop alle corse in via Airenti

Imperia. Un nuovo autovelox sarà posizionato all’altezza della sede, recentemente inaugurata, del magazzino di prodotti agricoli a Caramagna, immediato entroterra di Porto Maurizio.

Il provvedimento atteso dai residenti della zona già più volte interessata da incidenti talvolta spettacolari (l’ultimo un mese fa) era stato annunciato a più riprese dall’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano e questa volta pare sia, finalmente, in dirittura d’arrivo visto che da alcune settimane è già stato installato il palo di appoggio.

Il tratto di strada che dall’abitato di Caramagna conduce all’incrocio con Massabovi e con via Marte viene spesso scambiato, infatti, per una pista di Formula 1 da automobilisti e motociclisti con grave pericolo per i pedoni.

«Nei prossimi giorni -dice Gagliano – provvederemo all’installazione definitiva. I ritardi sono stati dovuti anche alla difficoltà di trovare una postazione che fosse collegabile alla rete elettrica. Come si può vedere il palo è già stato montato, appena possibile procederemo con l’autovelox. L’intento è che funzioni da deterrente per i troppi furbetti che spingono sull’acceleratore. Successivamente provvederemo a riposizionare e a ridisegnare la segnaletica orizzontale e verticale per aumentare la sicurezza».