Imperia, caos viabilistico all’ingresso dell’ospedale e provvedimenti: l’opinione di un lettore

Imperia. Caos viabilistico all’ingresso dell’ospedale, riceviamo da un nostro lettore che ringraziamo, Gino Boffa, un commento sulla decisione dell’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano di spostare i parcheggi dei mezzi a due ruote per sistemare in maggiore sicurezza la fermata degli autobus.

«Buonasera, ho letto con molta perplessità l’articolo relativo alla volontà dell’assessore alla Viabilità del Comune di Imperia, Antonio Gagliano vorrebbe apportare delle modifiche alla zona dell’Ospedale rimuovendo dei parcheggi auto per ricavare sia stalli per le moto che le fermata degli autobus di Linea che transitano già con estrema difficoltà lungo via Jvanoe Amoretti. Io Io mi chiedo, caro assessore sarà anche giusto mettere in sicurezza i pedoni, ma prima però si deve risolvere il parcheggio selvaggio delle auto che parte da via Privata Gazzamo e arriva all’ingresso del nosocomio. Tutte le sante mattine autobus e mezzi pesanti, ma anche auto non riescono a transitare insieme e sono costretti anche pericolose manovre di retromarcia. Basta che chieda a chiunque della Riviera Trasporti. Veda di risolvere questo serio problema, prima che ci scappi qualche ferito seriamente».

Nel programma dell’assessore Gagliano ci sarà. ci auguriamo, anche la volontà di eliminare il parcheggio selvaggio, latrimenti qualsiasi altro intervento rischia di rivelarsi inutile.