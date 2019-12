Imperia. I parcheggi riservati ai motoveicoli all’ingresso dell’ospedale faranno presto spazio alla fermata degli autobus provenienti dal centro lato via Ivanoe Amoretti. Gli stalli per scooter e motorini rimarranno (sempre a lisca di pesce), ma saranno spostati più avanti.

La perimetratura della nuova viabilità è prevista nei prossimi giorni.

«L’attuale fermata dell’autobus-spiega l’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano è proprio davanti all’ingresso da dove escono anche i mezzi provenienti dal parcheggio interno e in coincidenza con il parking dei motorini , quindi spesso ci sono problemi a far scendere e salire gli utenti in sicurezza. Occorreva mettere ordine».