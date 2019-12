Imperia calcio, Luca Donaggio firma: sostituisce Giovanni Boggian al centro dell’attacco

Imperia. I dirigenti neroazzurri hanno rotto gli indugi: è Luca Donaggio, 22 anni, proveniente dal Vado l’attaccante destinato a prendere il posto di Giovanni Boggian nello scacchiere avanzato di mister Alessandro Lupo. Tramonta così la pista che portava a Pietro Daddi.

La firma sul contratto del giovane centravanti è prevista nella mattinata di domani, giusto in tempo per aggregarsi alla squadra e partecipare alla prima seduta di allenamento coi nuovi compagni.

In maglia rossoblu Donaggio la scorsa stagione ha contributo con il considerevole bottino 19 reti alla vittoria del campionato, per buona parte in coppia con Edo Capra che ritrova in neroazzurro. Dieci presenze e una rete nell’attuale campionato di serie D.

Simone Guarco, invece, compie il percorso opposto e approda alla corte di Tarabotto. Per sostituirlo in casa Imperia, ballottaggio tra il vadese Paolo Scannapieco e Mariano Rudi dal Genova calcio.

Intanto il direttore dell’area tecnica Alfredo Bencardino torna sul pareggio (1-1) nell’anticipo di sabato al “Brin” di Cairo contro il gialloblu della val Bormida: «A Cairo abbiamo meritato e dimostrato di essere una squadra che sa dove vuole arrivare e non era facile dopo il passo falso casalingo contro il Busalla. Peccato non averla vinta viste le occasioni che abbiamo avuto nel primo tempo, poi nella ripresa siamo calati anche se alla fine la Cairese ha pareggiato con un unico tiro in porta. Abbiamo da recriminare».

Il padre di Luca Donaggio, Giorgio, è stato tra le vittime del crollo del ponte Morandi nell’agosto 2018.