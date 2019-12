Imperia, appello per ritrovare la gattina Emily scomparsa dai Piani

Imperia. «Aiutateci a ritrovare Emily, è sparita da Piani in via Archi tra venerdì e sabato. E’ una gatta che vive solo in casa, soffre di una patologia renale. E’ buona ma deve essere molto spaventata perché non è mai uscita da casa in tre anni».

E’ questo l’appello lanciato via social da Eugenia, la proprietaria della gattina in foto.

Chi la vedesse può contattare il numero 339 187 1659.