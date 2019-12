Imperia. La scorsa domenica 15 dicembre, presso il Circolo ARCI A.C.P.O. “Camalli”, durante la propria tournee ligure, la band internazionale “Maguras” ha registrato in presa diretta, davanti ad un pubblico nutrito ed entusiasta, una selezione dei propri brani. Il rock n’ roll non muore mai, e vale lo stesso per i Maguras.

Dalle ceneri degli storici Jeovas e dei mitici Gretas sono sorti i Maguras, band dedita all’Underground più insondabile e ad un heavy rock contaminato da tutti i generi musicali esistenti, con testi esoterico-ambientalisti già attuali negli anni sessanta ed ancora di più ai giorni nostri.

Il prossimo 3 gennaio la tournee ligure dei Maguras proseguirà al “Beer Nest” di Finale Ligure, per la loro serata «Capricorn Night».