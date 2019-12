Imperia, agenti di polizia municipale in servizio soli e non più in coppia: la solidarietà del sindacato Adp

Imperia. Le dichiarazioni di Ivo Semeria, segretario regionale Autonomi di polizia:

«La segreteria regionale del sindacato di polizia Adp esprime la più totale solidarietà e vicinanza ai colleghi della polizia municipale di Imperia costretti ad effettuare il servizio di pronto intervento non più in coppia, ma da soli.

La polizia di stato ha sempre ritenuto doveroso garantire la sicurezza dei propri agenti, disponendo che questo tipo di servizio venisse svolto da almeno due persone.

La società in questo periodo registra problematiche riconducibili al fenomeno dell’immigrazione clandestina che ha evidenti riflessi sull’ordine pubblico; l’aumento dei cosiddetti “reati predatori”; l’aumento della violenza e aggressività anche contro le forze dell’ordine, per cui è necessario dare la massima sicurezza all’operatore che, operando da solo, è costretto a rimanere esposto, a questi rischi, durante questo particolare servizio.

A nostro avviso, è un grave rischio mandare in servizio operativo di pronto intervento, un solo operatore, e chi si è assunto la responsabilità di questa scelta si deve anche assumere le conseguenze perché in nome della “visibilità” non si può tralasciare la sicurezza degli agenti che operano quotidianamente sulla strada».