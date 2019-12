Il Ventimiglia Calcio pareggia in casa con la Sestrese

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio pareggia in casa (0-0) con la Sestrese e chiude il girone di andata al settimo posto, a 21 punti e a tre dalla zona play-off. Anche il recente tour de force con le prime tre in classifica (Taggia, Varazze e appunto Sestrese) termina non male: 5 punti su 9 disponibili.

I granata non hanno brillato contro la squadra genovese, avevano ancora nelle gambe le fatiche dell’impresa infrasettimanale con il Varazze. E, fatto non secondario, mancava (infortunato) Michael Ventre, il giocatore che spesso “illumina” le manovre dell’attacco.

L’incontro con la Sestrese comincia con i genovesi intenzionati a fare il risultato. La prima occasione è un’incornata di Anselmo. Al 23′ una gran botta di Ardinghi è parata da Scognamiglio.

Per vedere il primo tiro in porta dei padroni di casa bisogna aspettare la ripresa: ci prova Scappatura da fuori area. Rovetta para; pochi minuti dopo gli risponde Scognamiglio, salvando su punizione. Ma l’occasione più ghiotta, per i genovesi, arriva al 55′: la girata al volo di Akkari va fuori di poco.

I ragazzi di mister Luccisano sfiorano il vantaggio a pochi minuti dalla fine: cross di Salzone, Calcopietro tira al volo sopra la traversa. In zona Cesarini, ancora Salzone fa uno slalom nella difesa ospite ma, invece di sparare a rete, passa a Scappatura facendo scattare il fuorigioco.

Ventimiglia Calcio-Sestrese 0-0

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Peirano, Serra, Leggio, Musumarra, Salzone, Rea, Trotti, Eugeni, Scappatura, Addiego. A disposizione: Zunino, Micu, Sparma, Oliveri, Gallo, Serpe, Calcopietro, Morscio. Allenatore: Luccisano

Sestrese: Rovetta, Lo Stanco, Valcavi, Ardinghi, Ansaldo, Delgado Gamarra, Di Sisto, Caramello, Akkari, Bazzurro, Anselmo. A disposizione: Bassu, Lanza, Piroli, Cappadona, Bortolini, Rossi, Sattin, Zani, Libbi. Allenatore: Schiazza

