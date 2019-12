Il tour di Natale di Giovanni Sardo fa tappa a Imperia

Imperia. Violinista, concertista, insegnate, presidente dell’Unione Cattolica Artisti Italiani e preparatore dell’Orchestra Giovanile del Ponente Ligure Ligeia, presidente Ass. Panta Musica’ – Amici della Musica, Giovanni Sardo si prepara per le prossime tappe del calendario musicale legato al tour di Natale.

Un parterre di date simboliche e significative che racchiudono l’essenza stessa del musicista livornese, di adozione imperiese, al centro dei più importanti e significativi eventi musicali liguri e nazionali. Da Imperia a Roma, ecco le date in cui il Mastro Sardo sarà impegnato nella sua attività da concertista.

Mercoledì 18 dicembre alle 21 presso la Chiesa Anglicana di Alassio concerto di Natale dell’ I. C. Ollandini assieme agli allievi del Liceo Musicale G. Bruno di Albenga, di cui è il Coordinatore del Dipartimento Musicale.

Giovedì 19 dicembre alle 21.00 presso lo Spazio Bruno, nella sede scolastica di via Dante, per il concerto di Natale degli allievi del Liceo Musicale G. Bruno di Albenga.

Venerdì 20 dicembre concerto al Duomo di Porto Maurizio in collaborazione col Coro San Maurizio in memoria di Don Del Santo. In tale evento il Maestro suonerà dei brani per Violino solo di J. S. Bach e F. Telemann

Mercoledì 25 dicembre alle 17 presso la Chiesa di Borgo Peri, a Imperia, Santa Messa di Natale celebrata dal Vescovo Mons. Borghetti e dalle autorità ecclesiastiche cittadine.

Domenica 29 dicembre alle 20, Sala Baldini a Roma per la Fabrica Harmonica concerto con programma con musiche da film proiezioni di immagini.

Per maggiori informazioni è possibile seguire il tour e le informazioni su Giovanni Sardo tramite la pagina facebook: https://www.facebook.com/giovannisardomusic/