Il sito ufficiale dell’Ospedaletti Calcio cambia volto

Ospedaletti. La festa di Natale a tinte orange è stata anche l’occasione per la prima presentazione

pubblica del nuovo sito ufficiale dell’Ospedaletti.

Un vero e proprio portale con gli aggiornamenti, i risultati e l’andamento della prima squadra e del settore giovanile, ma anche un punto di riferimento informativo per il club e per tutta la famiglia orange, tifosi e staff.

«Pur essendo solamente alla prima release del sito non abbiamo voluto tralasciare, oltre all’aspetto sportivo, anche una serie di altre sezioni dedicate alle numerose attività che il nostro club mette in campo – dichiara Emanuele Capelli, direttore marketing e comunicazione dell’Ospedaletti – un nuovo approccio per i partner ed uno spazio appositamente dedicato alla città di Ospedaletti per rinsaldare ancora una volta il binomio tra sport e turismo, un volano importante per tutto l’indotto di Ospedaletti».

Quella appena presentata è la prima release inedita, ma il portale ufficiale dell’Ospedaletti sarà continuamente aggiornato sia nella grafica che nei contenuti per essere sempre il punto di riferimento della famiglia orange. Perché anche sul web c’è sempre più gusto a essere orange!.