la mattinata

Il presidente del consiglio regionale Piana incontra il giornalista e conduttore Emanuele Dotto

Dotto è conosciuto in tutta Italia per avere seguìto i più importanti eventi sportivi nazionali e internazionali come Tour de France e Giri d’Italia

Più informazioni su Alessandro Piana

Alessandro Piana Emanuele Dotto











Genova. Questa mattina il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana ha incontrato Emanuele Dotto, giornalista e conduttore radiofonico e televisivo prima per la carta stampata e, per quasi quarant’anni, per la Rai. Dotto è conosciuto in tutta Italia per avere seguìto i più importanti eventi sportivi nazionali e internazionali fra i quali numerosi Tour de France, Giri d’Italia e le principali “classiche” del ciclismo internazionale. Proprio per la sua lunga e brillante carriera di cronista, il professionista è stato insignito da Enrico Costa, presidente dell’Unione sportiva di Pontedecimo, primo socio onorario: per celebrare il riconoscimento Piana gli ha consegnato oggi una cravatta con i colori dell’associazione genovese. Era presente alla cerimonia il segretario della società Fabio Barbieri.