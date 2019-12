Il Pontelungo prevale sul Don Bosco Vallecrosia Intemelia, mister Fiore: «Ottima prestazione ma possiamo fare di più»

Vallecrosia. La prima squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia perde 1-0 sul campo del Pontelungo nonostante una buona prestazione.

La partita, valida per la nona giornata del girone A di Prima Categoria, andata in scena nel pomeriggio ha infatti visto prevalere il Pontelungo che sale così a 18 punti in classifica, mentre la squadra di mister Manuele Fiore resta con 6 punti in classifica.

«Sapevamo che il Pontelungo è una buona squadra organizzata e con parecchie individualità, ci siamo giocati la partita a viso aperto – dichiara mister Manuele Fiore – Sapevo che la mia squadra poteva metterla in difficoltà e così è stato. Siamo partiti forti, avendo 3 palle nitide per far goal, purtroppo non concretizzate e alla prima occasione anche con un po’ di fortuna rimpallo abbiamo preso goal».

«Il primo tempo dei ragazzi è stato ottimo – dice il mister – Nel secondo tempo abbiamo cambiato parecchio per fretta di pareggiare la partita, siamo stati meno precisi e più frettolosi, ci siamo sbilanciati e il Pontelungo ha creato sicuramente di più avendo qualche occasione per chiuderla. Usciamo da Albenga sicuramente delusi del risultato, ma con un’ottima prestazione, solo questa non basta, possiamo fare di più e ne siamo tutti consapevoli».