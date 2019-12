Il monegasco Charles Leclerc sarà un pilota della Ferrari sino al 2024

Monaco. Bellissimo regalo di Natale per Charles Leclerc: sarà un pilota della Ferrari sino al 2024.

Lo annuncia il monegasco su Twitter: «Estremamente felice di annunciare che starò con la scuderia Ferrari per più di 5 anni. Sono così grato di guidare per un team del genere. Ho imparato così tanto durante questo primo anno con il team ed è un ottimo punto di partenza per costruire una forte relazione per gli anni a venire».

Extremely happy to announce that I will be staying with @scuderiaferrari for 5 more years. I’m so grateful to be driving for such a team. I’ve learnt so much during this first year with the team and it is a great starting point to build a strong relationship for the years ahead. pic.twitter.com/3VPtbsCZT1

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) December 23, 2019