“Il forno di Realdo”, brevi racconti sul borgo alpino

Triora. Già presentato in vari paesi e città del Ponente Ligure, è ora prenotabile anche online il volume “Il forno di Realdo, racconti dal borgo alpino” pubblicato dall’Associazione “Realdo Vive”.

Alcuni scrittori, professionisti o amatori, si sono innamorati del borgo in Alta Valle Argentina e hanno lasciato il loro contributo all’associazione: brevi racconti sull’anima, la resilienza e il destino dell’ambiente montano ligure in una enclave linguistica e storica, l’area brigasca, che ha meritato tutela come minoranza linguistica nazionale.