Il fine settimana porta il sorriso in casa del Grafiche Amadeo Sanremo

Sanremo. Il weekend pre-natalizio porta il sorriso in casa del Grafiche Amadeo Sanremo nei due campionati regionali.

Le ragazze di Nando e Sabrina vincono e convincono in casa contro il Volley Albenga per 3 set a 1 e si allontanano dalla zona rossa della bassa classifica.

I maschi di Cesare in casa del Volley Maremola Pietra Ligure vincono nettamente per 3 set a 0 e mantengono il passo del Cus Genova primo in classifica.

Ora la pausa natalizia anche se i campionati sono fermi proseguono gli allenamenti per mantenere la buona forma.