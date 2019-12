Il Duo Pizzicante in concerto a Montalto Ligure

A Montalto Ligure, nel cuore della Valle Argentina, si sta svolgendo quest’anno il primo Mercatino di Natale promosso dagli artigiani ed artisti della valle che espongono i loro manufatti anche oggi, dalle 12 alle 21, in piazza Giovanni Battista. Tra gli espositori è anche presente un banchetto di libri editi da Lo Studiolo, la casa editrice sanremese specializzata in storia e cultura locale. Nella stessa piazza, sotto il porticato, è previsto alle 16,30 anche un originale concertino di musica per strumenti a pizzico offerto dall’Accademia della Pigna attraverso due suoi membri: si esibirà infatti il Duo Pizzicante formato da Freddy Colt al mandolino e da Davide Frassoni alla chitarra.

Proporranno “fantasie musicali tra Otto e Novecento” ovvero una selezione di musica mandolinistica del periodo d’oro di questo strumento, brani da salotto, serenate, brani caratteristici e popolareschi, qualche pezzo virtuosistico dovuto a celebri autori come Carlo Munier o personalità del territorio come Nicodemo Bruzzone.

Il Duo (talvolta allargato a trio) è attivo da circa tre anni e si è già esibito in rassegne di musica da camera ed eventi rievocativi. Freddy Colt è un noto divulgatore dello strumento a pizzico, attivo su più fronti, collaboratore dell’orchestra dell’Accademia Internazionale di Mandolino, direttore artistico del Circolo Mandolinistico “Euterpe” di Sanremo che quest’anno compie 110 anni.

Davide Frassoni sta completando i suoi studi in chitarra classica presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, ma è già attivo da alcuni anni come promettente concertista in duo di chitarre o altre formazioni, tra le quali la Compagnia de’ Musici Viandanti e il Circolo Euterpe.

I due musicisti saranno a Montalto in rappresentanza dell’Accademia della Pigna per la quale ricoprono rispettivamente i ruoli di presidente e di araldo vessillifero. Il concerto è ad ingresso libero e gratuito e vuole essere un’occasione per porgere ai visitatori di Montalto gli auguri per le imminenti festività.